Ankara Siyasal'da Ülkü Ocaklarından TKP'li öğrencilere saldırı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yerleşkesinde Ülkü Ocakları üyesi olduğu bilinen 25-30 kişilik bir grup, sınav çıkışı pusu kurarak Türkiye Komünist Partisi üyelerine saldırı girişiminde bulundu.

Çevredeki yurttaşların da tepki gösterdiği olayda TKP üyeleri hafif yaralandı.

Saldırının ardından KYK yurtlarında gerçekleşen asansör cinayetleri, geçim sıkıntısı ve türlü baskılarla hayatlarına son veren üniversite öğrencileri hatırlatılarak “Ne sevgili ülkemizi ne de okulumuzu faşistlere, gericilere ve işbirlikçilere teslim etmeyeceğiz!" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için kampüs kampüs çalışmalarına devam eden arkadaşlarımıza faşist bir çete tarafından kısa süre içinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

KYK yurtlarında asansör cinayetleriyle arkadaşlarımız hayatını kaybederken, yurtlarda sıra arkadaşlarımız yaşamlarına son verirken bu çetenin saldırılarının tek nedeni bu öğrenci ve halk düşmanı düzene karşı verilen mücadeleyi durdurma çabasıdır.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki saldırıyı gerçekleştiren faşist çeteleri uyarıyoruz!

Ne sevgili ülkemizi ne de okulumuzu faşistlere, gericilere ve işbirlikçilere teslim etmeyeceğiz!"