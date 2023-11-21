Aile Bakanlığı: Koruma altındaki çocuklarla ilgili her iddiayı titizlikle inceliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında “Devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarımızla ilgili her türlü iddiayı büyük bir hassasiyetle, titizlikle inceliyoruz” denildi.

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Aile Bakanlığı: Koruma altındaki çocuklarla ilgili her iddiayı titizlikle inceliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocuklar hakkında basında yer alan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocuklarla ilgili bütün iddiaların araştırıldığı belirtilen açıklamada, “Bakanlık olarak devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarımızla ilgili her türlü iddiayı ilgili devlet kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendiriyor, titizlikle inceliyoruz” denildi.

“Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

“Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda onlara zarar verecek, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve söylemle şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, toplumun her kesimini de bu konudaki hassasiyetimizi paylaşmaya davet ediyoruz.”

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