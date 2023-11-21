Gözaltına alınmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mali müşaviri serbest bırakıldı

“Kara para aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın hakkında yakalama kararı olan mali müşaviri Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı. Yerebakan, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mali müşaviri serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi Kanunu'na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı olan Polat çiftinin mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan da bugün yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Yerebakan, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı Zümrüt’ü serbest bıraktı.

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