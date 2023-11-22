CHP lideri Özgür Özel DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel Merkez’de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; bugün, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.
Kaynak: ANKA