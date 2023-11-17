İYİ Parti'den İBB'ye adaylığını açıkladı: Genel başkanım uygun görürse...

81 ilde kendi adayını çıkartacağını söyleyen İYİ Parti kanadından bir adaylık açıklaması geldi. İBB İYİ Parti Grup sözcüsü Dr. Suat Sarı, İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre Sarı şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un en önemli sorunu trafik ve ulaşım. Bugüne kadar bu alanda benim birikimim ve liyakatimde bir aday çıkmadığı için ve bu konuda onlarca proje geliştirmiş bir teknokrat olarak İstanbul’un birikmiş sorunlarını çözmeye, aday adayı olmaya karar verdim. Genel başkanımın uygun görmesi halinde bu kente katacağım çok yüksek katma değerler var. İstanbul için yollara çıkıp büyük bir enerji harcamaya hazırım.”

‘YENİ KATILIMLAR İSTİFALARI DENGELEYECEK’

Partide süren istifalara ilişkin de bir değerlendirme yapan Sarı, “Siyasete girmek bir iddia meselesidir. Çok stabil kalanlar var, hedefi olan insanlar da var. Hedefi olan insanlar hedeflerinin karşılığını göremediklerinde istifa haklarını kullanıyorlar. Geçmiş dönemlerde hepsiyle birlikte çalıştık. Hepsinin önemli katkıları oldu. Bu istifaların bir süre sonra yeni katılımlarla dengeleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.