Meclis'te 'Kürt böreği' tartışması: 'Allah razı olsun, sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi'

Sosyal medyanın "Kürt böreği mi küt böreği mi?" tartışması Meclis'e de taşındı. Genel Kurul'da HEDEP, İYİ Parti ve MHP'li vekiller arasında yaşanan Kürt böreği tartışması dikkat çekti.

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Meclis'te 'Kürt böreği' tartışması: 'Allah razı olsun, sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi'

TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP, MHP ve İYİ Parti'li milletvekilleri arasında Kürt böreği tartışması yaşandı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu belirterek, bir börek zincirinin bu böreği küt böreği adıyla sunduğunu aktardı.

Böreğin adının Kürt böreği olduğunu ifade eden Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum." karşılığını verdi.

Bitmeyen tartışma: Küt böreği mi, Kürt böreği mi?Bitmeyen tartışma: Küt böreği mi, Kürt böreği mi?Kültür - Sanat

SÖZDE KÜRT BÖREĞİ DE DİYEBİLİRLERDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." ifadelerini kullandı. HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti. Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." diye konuştu.

Meclis'te 'Kürt böreği' tartışması: 'Allah razı olsun, sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi' - Resim : 2

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