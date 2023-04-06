İYİ Parti'den CHP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasının ardından, Twitter hesabından; “30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'den CHP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bir görüşme gerçekleştirmişlerdir" diyen Zorlu, "30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırı haberinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir. Ülkemizin huzur ve sükuneti için olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm CHP camiasına geçmiş olsun diyoruz.”

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