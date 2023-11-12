'İYİ Parti'de yeni istifalar olacak' iddiası: 'Akşener'in hamlesi krize neden oldu'

CHP'de iki hafta önce yaşanan Genel Başkanlık değişimine rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlerde ittifak kapısını kapatması parti içinde tepkilere neden oldu. İddialara göre partide yeni istifalar gelebilir.

'İYİ Parti'de yeni istifalar olacak' iddiası: 'Akşener'in hamlesi krize neden oldu'

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye katılması, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz’ın istifasının ardından “İYİ Parti’de yaşanan krizin derinleşeceği” iddia ediliyor.

PARTİLİLER AKŞENER’İN TAVRINA ‘ANLAM VEREMEDİ’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener’in, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından bir kez daha yerel seçimlerde olası işbirliğine kapıları kapatmasına “anlam veremediklerini, bu stratejinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirleri ve ilçelerini yeniden iktidara teslim etmek anlamına gelebileceğini” düşünüyor.

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Partililer, “Akşener’in bu tutumunu sürdürmesi halinde partideki istifaların artacağını” belirtiyor. İYİ Parti’nin, “bir parti olarak rüştünü ispatlama seçiminin 2028’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olması gerektiği” belirtilirken, partide “yerel seçimlerde yaşanacak oy kaybının genel seçimlerden çok daha fazla olacağı endişesi” yaşanıyor.

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‘KAZANACAĞIMIZ İLLER VAR’

İYİ Partili kurmaylar ayrıca “Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına başka bir adayın çıkarılması stratejisine” de karşı çıkıyor. “Yavaş’ın, İYİ Parti tabanına da yabancı olmadığı ve bu nedenle Ankaralı İYİ Parti seçmeninin yerel seçimlerde bir kez daha oy vereceği ismin Yavaş olacağının yapılan tüm anketlerde ortaya çıktığını” da ifade eden İYİ Partiler şu eleştirilerde bulundu:

“Yavaş’ın Ankara seçmeni üzerindeki gücü belli. Hem CHP seçmeninden hem de İYİ Parti seçmeninden oy alabilen bir isim Yavaş. CHP ile Ankara özelinde pekâlâ işbirliği yapılabilir. Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP’ye bırakılabilir, karşılığında ise milliyetçi-muhafazakar seçmen yapısına sahip Keçiören, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerin yönetimine de İYİ Parti talip olabilir. Böylece sadece büyükşehir belediye başkanlığı değil, AKP ve MHP’nin yönetiminde olan ilçe belediyeleri de muhalefetin eline geçebilir. Ancak kapıları kapattığınız zaman ilçe belediye başkanlıkları da tehlikeye girer."

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