İYİ Parti'de Kriz Sürüyor: Ümit Özlale Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü.

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İYİ Parti'de Kriz Sürüyor: Ümit Özlale Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü.

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