İYİ Parti'de Kriz Sürüyor: Ümit Özlale Partisinden İstifa Etti
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü.
İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."
Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.— Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) September 12, 2024
Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü.
Son Güncelleme: