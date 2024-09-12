İYİ Parti'de İki İstifa Daha! Beddua Ederek Tepki Gösterdi

İYİ Parti’de peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın partisinden ayrılmasının ardından Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek ve Kocasinan İlçe Başkanı Nazlı Özsoy Şahin de istifa ettiğini açıkladı.

BEDDUA ETTİ

Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek, partisinden ve görevinden ayrıldığını açıklarken beddua etti. Şimşek, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olduğum ve yedi yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğüm İYİ Parti Sarız İlçe Başkanlığı görevimi sağlık sorunlarım nedeni ile bugün itibariyle bırakıyorum. Allah ömür verdiği süre içerisinde partime bir nefer olarak çalışacağım. Ancak; bazı bildiklerimi de söylemek zorundayım. Son Genel seçimde oyunu arttıran tek ilçeyiz. Bununla da gurur duyuyorum. Hayatımda yalpa yapmadım. Doğru bildiklerimin hep arkasında durdum. Gelişmelerin de benim doğruluğumu teyit ettiği görülüyor. Kimseye kırgın veya dargın değilim. Bu partiyi bu duruma düşürenlerin de Allah bin türlü belasını versin. Ben vicdanen çok rahat bırakıyorum. Bu zaman zarfında bana yardımını esirgemeyen yönetim kurulumuza ve seçmenimize teşekkür ederim."

'BU ZORUNLU ZAMAN DİLİMİNDE...'

Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek’in ardından istifa eden İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Nazlı Özsoy ise “6 yıldır üyesi olduğum çeşitli yönetim kadrolarında görev aldığım ve son 1 yıldır Kocasinan İlçe Başkanlığını yürüttüğüm İYİ Parti'den bugün itibari ile istifa ediyorum. Bu zorlu zaman diliminde bana yardımcı olan yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: Sözcü