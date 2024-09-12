AKP'li Elitaş'tan 'Dilruba' Tepkisi! 'Biz Başkasına Küfredeni Baş Tacı Etmiyoruz'

Partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Ordu'ya giden AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, basın toplantısı düzenledi. Elitaş, 31 Mart'tan sonra siyasette bir normalleşme ve yumuşama söylemi başlatıldığını ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir sokak röportajının ardından tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmasının bu durumu değiştirdiğini söyledi.

'CHP LİDERİ ANORMALLEŞMEYİ GETİRMEYE BAŞLADI'

Elitaş, ana muhalefet liderine eleştirilerini sıraladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de hoşumuza gitmişti. 2002 tarihinde milletvekili olan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak her geçen gün siyasetin artık nezaketten uzaklaştığı, şiddetin ağır bastığı, şiddetin sadece dille değil, farklı şekilde de ortaya çıktığı bir süreci yaşadık. Siyasette normal olan etik kurallar çerçevesinde eleştirip, eleştiri ağır da olabilir, şiddetli de olabilir. Ama kabul etmediğimiz hakaret ve küfürlü bir sürece maalesef girmiş durumdayız. 31 Mart seçimlerinden sonra ana muhalefet partisinin normalleşme dediği, bizim de yumuşama dediğimiz sürece götürmeye çalıştık ve buna da samimiyetle inanmıştık. Ama üzerinden 2,5 ay geçtikten sonra maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı normalleşme diye tanımlarken anormalleşmeyi de beraberinde getirmeye başladı."

'SEÇMENLERİMİZE HAKARET EDENİ AĞIRLADINIZ'

Elitaş, 31 Mart öncesinden daha anormal durumları yaşamaya başladıklarını iddia ederek şunları söyledi:

"AK Parti'ye oy veren insanlara, Cumhurbaşkanı'mıza, AK Partili kadrolara ahlak dışı, etik dışı söylem yapan ve onunla ilgili gözaltına alınan birisini İzmir'de yaptığı toplantıda protokolde ağırlayıp hemen yanına çağırması, Sayın Özgür Özel'in anormalleşme sürecini başlattığının göstergesidir. Bugün Hacı Bey söyledi, dedi ki; Özgür Özel özür dilemiş, 'Ben bu işte hata yaptım' diye. Doğru mu, yanlış mı bilmiyorum. Özür dilemiş. Ama Tayyip Bey de 'Bana hakaret edenler adına özür dilesin' diyor. Bakın Sayın Özgür Özel, burada ayıramadığınız nokta şu; biz hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasetçiyi küfürlü ve farklı şekilde eleştirileri, hakareti doğru bulmadığımızı ve bununla ilgili tedbir almamız gerektiğini söylüyoruz. Ama siz sadece Cumhurbaşkanı'mıza değil, AK Parti'ye oy verenlerin tamamına hakaret eden birisini gelip yanınızda ağırlıyorsunuz. Aradaki fark bu.

'HAKARET EDENLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORSUNUZ'

Normal olan o insanı yanınıza almak değil, şiddetle eleştirmek iken anormal bir şeyi yapıyorsunuz. Millete hakaret eden kişiyi yanınıza alıp ona iltifat ediyorsunuz. Hakaret edenlerin önünü açıyorsunuz, teşvik ediyorsunuz. Biz başka birine küfreden, hakaret edeni baş tacı etmiyoruz. Onunla ilgili gereken tepkilerimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah Özgür Özel, normalleşme dediği şeyi anormalleşmeden çıkarıp, artık normalleşme mi der, yumuşama mı der, siyaset dilini vatandaşın da istediği ahlaki bir dile çevirmek için elinden gelen gayreti gösterir diye ümit ediyoruz."

Kaynak: AA