İYİ Parti'de kaos sürüyor: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada seçimlerdeki 50+1 sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili soruya özetle şöyle yanıt verdi:

"Hukuki ve siyasi açıdan en somut şekilde ortaya koyan partiyiz. Genel başkanımız siyasi partilere net bir çağrıda bulundu; gelin dedi hepimiz kendi başımıza seçimlere girelim dedi.

Türkiye bu kutuplaşmayla devam edemez."

DİKBAYIR HAKKINDA KESİN İHRAÇ TALEBİ

Zorlu ayrıca, parti içinde son günlerde alevlenen tartışmalara dair de açıklamalarda bulundu ve İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Ümit Dikbayır

İSTİFA DALGASI YAŞANDI

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de arka arkaya istifalar yaşanıyor. Önce eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sonra da Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem partiden ayrıldı.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılmasını savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da, ‘derin görüş ayrılıkları’ gerekçesiyle İYİ Parti’den istifa etti. AKP’ye geçen Hatipoğlu’nun rozetini Erdoğan taktı.

AKŞENER TEPKİLİYDİ: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLMEZSEM...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Adnan Beker'i kastettiği öne sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Seçimlere 81 ilde tek başımıza gireceğiz” açıklamasından sonra parti içinde başlayan ayrışmalar beraberinde istifaları getirmişti.



İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.



Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.



İYİ Partili Ümit Dikbayır, Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiaları üzerine "Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım" dedi. Dikbayır, milletvekilliğinden istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem