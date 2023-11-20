Erdoğan MHP ve Bahçeli'yi sırtından mı atmak istiyor? 'Sözleri yalnız muhalefeti işaret etmiyor'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere verdiği demeçte, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söyledi.

Erdoğan’ın bu açıklamaları akıllara ‘Bahçeli’yi sırtından atmak mı istiyor?’ sorularını getirdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyet’teki köşesinde, Bahçeli’nin daha önceki 50+1 ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Evet, söz konusu sistemi Erdoğan getirdi. Kamuoyuna, istikrarın ön şartı gibi anlatıldı. Gelgelelim, sonuçta herkesi ittifaklara mecbur etti. Uçakta 'kimin eli, kimin cebinde belli değil, yok altılı, yok on altılı masa...' dedi ama seçimde kendisi de MHP, BBP, YRP, DSP, HÜDA PAR ile ittifak kurup alternatif altılı masa kurmuştu. Haliyle Erdoğan’ın sözleri yalnız muhalefeti işaret etmiyor. Belli ki kendisini de kapsıyor" diye yazdı.

Mevcut sistemin büyük partileri ve cumhurbaşkanını küçük partilerin vesayete soktuğunu belirten Terkoğlu, "Erdoğan belki de Bahçeli’yi artık sırtından atmak, yerini Meclis’te kuracağı birlikteliklerle doldurmak istiyor. Haliyle muhalefetle yapacağı anayasa pazarlığına da bir yol açıyor" ifadelerini kullandı.