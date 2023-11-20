CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Hem dünyada hem Türkiye'de çocuklar yoksulluk içinde yaşıyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Gazze’deki ve Türkiye’deki çocukların durumuna dikkat çekerek, “Hem dünyada hem de Türkiye’de çocuklar maalesef ağır bir biçimde yoksulluk içinde yaşıyorlar, eğitimden uzaklar, barınma imkanlarından yoksullar, istismara uğruyorlar ve açlar” dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, dünyada çocuk haklarına yönelik ihlalleri gündeme getirdi. Tanrıkulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 4 bin 237 çocuğun öldüğünü belirterek, “En az 1350 çocuk ise maalesef enkazın altında ve cesetlerine ulaşılamadı. Böyle bir facia ile böyle bir vahşetle karşı karşıyayız dünya çocuk hakları gününde. Bu savaştaki çocukların beslenme, diğer ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları hiçbir biçimde karşılanmıyor. Barın ihtiyaçları karşılanmıyor ve bir zulüm bir insanlığa karşı suç çocuklar bakımından da Gazze’de devam ediyor” dedi.

Tanrıkulu, Türkiye’deki çocukların durumuna da dikkat çekerek, “Türkiye’de çocuklar yetersiz besleniyor. Yaklaşık yüzde 2’si akut olarak yetersiz besleniyor, yaklaşık yüzde 6’sı ise çocukların beslenme imkanlarından yoksun. Çocuklara okullarda beslenme ile ile ilgili olarak herhangi bir yardım yapılamıyor. 2024 yılında başlanacağı ifade edilen bu yardımlar maalesef 2026 yılına ertelendi, geçtiğimiz eylül ayında yapılan bir yönetmelik değişikliği ile” diye konuştu.

Tanrıkulu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklar barınma imkanlarından yoksun. Çocuklar Türkiye’de işkence görüyor. Geçtiğimiz yıl en az 19 çocuk erkekler tarafından öldürüldü. En az 110 kız ve erkek çocuk istismara uğradı. Çocuklar cezaevindeler Türkiye’de, yaklaşık 2 bin 510 çocuk cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunuyor. Yine çocuklar işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. 2023 yılının ilk 10 ayında en az 26 çocuk güvenlik güçlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Çocukların emekleri sömürülüyor, çocuklar çalışınca ölüyorlar. Bu yılın ilk 10 ayında tam 47 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Böyle bir ağır tablo ile karşı karşıyayız. Hem dünyada hem de Türkiye’de çocuklar maalesef ağır bir biçimde yoksulluk içinde yaşıyorlar, eğitimden uzaklar, barınma imkanlarından yoksullar, istismara uğruyorlar ve açlar.”

Kaynak: ANKA