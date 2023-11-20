CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hikmet Çetin ile birlikte MYK toplantısına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi" denildi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. pic.twitter.com/ihXN9sH2O4 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) November 20, 2023

ÇETİN, MYK'NİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından ikili birlikte partinin Merkz Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

İkili partinin MYK toplantısının açılışınI birlikte gerçekleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MYK üyelerine hitap ettiği bir konuşma yaptı.