Adalet Bakanı'ndan 50+1 ve Ogün Samast açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenen `Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları” programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti dönüşünde yeniden gündeme getirdiği yüzde 50 artı 1 şartının düşürülmesiyle ilgili konuya ilişkin de konuştu.

Tunç konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

Tunç konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sistemde de eğer revizyon ya da reform ihtiyacı varsa zaten bundan kaçınılamayacağını ve sürekli gelişim, değişim ve reform ihtiyacını kapsayan düzenlemelerle, gerek yargı reforumu strateji belgesi, gerek anayasa değişiklikleriyle hep 21 yıldan bu yana milletimizin huzurunda olduk. Bu konuda takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve Meclis'te tabii bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar."

SAMAST HAKKINDA HAZIRLANAN YENİ İDDİANAMEYE İLİŞKİN

Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili hazırlanan yeni iddianameye ilişkin gelen bir soruyu da yanıtlayan Tunç, “Son iddianamenin süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. 2007’de cinayet işlendikten sonra yargılama devam ederken, konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı. Ve azmettirenlerle tetikçi 220’de bahsedilen, terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezaları verilmişti. Sonrasında bu kararlar kesinleştikten sonra, 2016’da darbe girişiminden sonra özellikle bu cinayetin FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediğiyle ilgili yeni bir soruşturma başladı. Bu soruşturma kapsamında kamu görevlileriyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza’da mahkumiyet kararları verildi ve Yargıtay tarafından da onaylandı. Ve tabii hükümle beraber sanıkların, Ogün Samast, tahliye olan sanıkla ilgili olarka Çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunuldu. Diğer azmettirenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Azmettirenlerin davası şu anda Ağır Ceza’da devam ediyor. Diğer çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunulan tetikçiyle ilgili olarak da iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında iddianamedeki bir takım eksikliklerle ilgili iade edilmişti. Sonrasında da bu eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrardan çocuk mahkemesine sunuldu. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem