Bakan Fidan: Bugüne kadar 170 vatandaşımızın Gazze'den çıkışı sağlandı

Hamas, FHKC ve Filistin Demokratik Cephesi dahil birçok Filistinli direniş örgütünün 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 44 gün geçti.

Operasyon sonrası giderek büyüyen savaşta 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı biliniyor.

İsrail'in havadan ve karadan yaptığı sivil katliamlarında ise Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başta Filistin meselesi olmak üzere dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan şunları söyledi:

"Jeopolitik sınamalar karşısında Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu gündem temelinde ilerletilmesi önem arz etmektedir. Türkiye, AB üyeliğine bağlılığını korumakta her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam etmektedir. ABD yönetimi ile yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika’nın PKK-YPG ile yaptığı iş birliğinin, FETÖ’nün Amerika’daki varlığının ve tek taraflı yaptırımlarının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını güçlü bir şekilde tekrar vurguladık.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze’deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze’deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır. Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere Mısır’a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır’a ulaşmıştır. Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem