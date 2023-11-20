'Otelleri olan polis müdürleri' iddiası... Bakan Tunç: Somut bilgiler varsa Akşener, yargı makamlarıyla paylaşsın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Samast hakkında hazırlanan iddianameye dair bilgiler paylaşan Tunç, 'Otellerinde yetim kızlara fuhşa sürükleyen polis müdürlerie' ilişkin de konuştu.

Tunç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“(Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 50+1 şartı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz.

Bu konular yargısal süreçlerle ilgili konular. Yargısal süreçlerle ilgili konuların, özellikle dosyanın evveliyatını bilmeden hüküm vermek de doğru değil. 2007 yılında Türkiye’yi sarsan hunharca bir cinayet gerçekleştirildi. Milletçe gerçekten bunun arka planında ne var sorusu bir soru işareti olarak kaldı.

2007’de cinayet sonrası azmettirenler ve tetikçilerle ilgili yargılama süreci başladı. Tetikçinin yaşının küçük olması nedeniyle dosyası çocuk mahkemesinde devam etti. Diğer azmettirenlerle ilgili olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi ve bunların infazı devam ediyor. Cezaevinde bu kişiler. Çocuk mahkemesinde yargılanan tetikçinin, TCK’ye göre çocuk olması hasebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine 18-24 yıl arasında bir ceza söz konusudur. Mahkeme o dönemde 21 yıla mahkum etti. Cezaevinde de işlediği suçlarla beraber yatmış olduğu süre Ceza İnfaz Kanunumuza göre doldu. Ve bu süreyle ilgili olarak da birkaç kez uzatma söz konusu oldu. Sonrasında İnfaz Hakimliğinin vermiş olduğu karar neticesinde şartlı tahliye gerçekleşmiş oldu.

Tabii yine son iddianamenin süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. 2007’de cinayet işlendikten sonra yargılama devam ederken, konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı. Ve azmettirenlerle tetikçi 220’de bahsedilen, terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezaları verilmişti. Sonrasında bu kararlar kesinleştikten sonra, 2016’da darbe girişiminden sonra özellikle bu cinayetin FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediğiyle ilgili yeni bir soruşturma başladı. Bu soruşturma kapsamında kamu görevlileriyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza’da mahkumiyet kararları verildi ve Yargıtay tarafından da onaylandı. Ve tabii hükümle beraber sanıkların, Ogün Samast, tahliye olan sanıkla ilgili olarka Çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunuldu. Diğer azmettirenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Azmettirenlerin davası şu anda Ağır Ceza’da devam ediyor. Diğer çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunulan tetikçiyle ilgili olarak da iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında iddianamedeki bir takım eksikliklerle ilgili iade edilmişti. Sonrasında da bu eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrardan çocuk mahkemesine sunuldu. Durum bundan ibaret.

'ZAMANAŞIMI KAPSAMINDA MI' SORUSUNA YANIT?

Bakan Tunç, Samast ile ilgili hazırlanan iddianamein zamanaşımı kapsamında olduğuna yönelik eleştirileri de yanıtladı. Tunç, şunları söyledi:

Burada tamamen yargısal süreçlerle ilgili arkadaşlar. Burada değerlendireyi yapacak olan mahkemelerimizdir. Hep beraber bunun neticesini bekleyeceğiz.

OTELLERİ OLAN POLİS MÜDÜRLERİNE İLİŞKİN

Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor." ifadeleri sorulan Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu çok ciddi bir iddia. Bunun hiç gecikmeksiniz yargı makamlarına bildirilmesi lazım. Bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine gidilmesi gerekir. Bunun hiç bekletilmeden hemen üzerine gidilebilecek bir konu. Böyle bir iddia noktasında somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri, Sayın Akşener’in yargı makamlarımızla paylaşmasında çok büyük yarar var."

Kaynak: Gerçek Gündem