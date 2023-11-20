Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Sel ve fırtınada can kaybı 9'a yükseldi

Geçtiğimiz hafta sonu, özellikle pazar günü şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı tüm yurtta can ve mal kayıplarına yol açtı.

Zonguldak, Bingöl ve Batman olmak üzere, ülkenin birçok noktası olumsuz hava şartlarından etkilendi.

İçişleri Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'yi etkileyen sel ve fırtına da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kadın da sel sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bir geminin karaya vurduğu, bir geminin battığı Zonguldak'ta 13 denizci kaybolurken 1 kişi hayatını kaybetti.

Ali Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamalarda sel ve fırtına felaketine ilişkin konuştu.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Zonguldak Ereğli limanındayız. Dün rüzgar hızı zaman zaman 70 rakımın üzerine çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle limandan ayrılan gemi, sürüklenerek mendireğe çarparak batmıştır. 12 kişilik mürettebattan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı. Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatla ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, iki uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Zonguldak Karadeniz Ereğli’de maalesef üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda dört vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani’de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı dokuz vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem