Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan yolcusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da 7 Aralık 2023'te düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katılacağı açıklandı.
Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakat uyarınca 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için Atina'ya gidecek.
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