Dink ailesinin avukatı açıkladı: Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianamede dikkat çeken detay!

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, cezasının 16 yıl 10 aylık bölümünü doldurmasının ardından geçen Çarşamba günü tahliye edildi. Samast hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yeni iddianame hazırlandı. Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci ilgili iddianamenin öngördüğü suç maddesinin zaman aşımı kapsamımda olduğuna işaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ogün Samast için "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ogün Samast hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği" belirtilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu; bu irtibatla, şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında, örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

Agos’un haberine göre, Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü, bu maddenin olağanüstü dava zaman aşımının 22,5 yıl olduğunu söyledi. Deveci, suç işlendiğinde Samast 18 yaşından küçük olduğundan bu sürenin 3/2'sinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zaman aşımının dolduğunu ifade etti.