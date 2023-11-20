Yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmurlu hava dalgası sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artış gösterdi.

Yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kentin, Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinin yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağış aldığı aktarıldı.

Yağışların, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı şöyle gerçekleşti:

Yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum! - Resim : 1

- Ömerli Barajı yüzde 44,75,
- Elmalı Barajı yüzde 43,25,
- Darlık Barajı yüzde 36,25,
- Alibey Barajı yüzde 23,85,
- Istrancalar Barajı yüzde 21,31,
- Terkos Barajı yüzde 11,41,
- Büyükçekmece Barajı yüzde 7,40,
- Sazlıdere Barajı yüzde 7,31,
- Kazandere Barajı yüzde 5,87,
- Pabuçdere Barajı yüzde 2,85.

TASARRUFLU SU KULLANIN ÇAĞRISI

Meteorolojik verilerle yağışlı dönemin devam edeceği aktarılan açıklamada, tasarruflu su kullanımının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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