Birlikte operaya giden Özel ve Buldan iktidar yanlılarınca hedef tahtasına oturtuldu: Opera sanatçısı Chakar'dan açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve HEDEP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'deki Süreyya Operası’nda düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı.

Özel ve Buldan’ın birlikte opera etkinliğine katılması iktidara yakın isimlerce hedef tahtasına oturtulurken, opera sanatçısı Pervin Chakar konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Chakar, “Konserime beni dinlemek için pek çok siyasi lider, belediye başkanları, milletvekilleri, yazarlar, entelektüeller de katılım gösterdiler. Beni dün sahnede tebrik etmeyen isteyen, duygulanan ve taktir eden siyasi liderler oldu. Tıpkı Özgür Özel ve Pervin Buldan gibi. Konserlerime bugüne kadar pek çok farklı görüşten siyasiler katılmıştır nitekim sanatıma değer verdiklerinin en büyük göstergesidir bu. Kral Charles ve Camilla da İtalya’da opera temsilimize gelmişlerdi Venedik’te” ifadelerini kullandı.

'IRKÇI VE HAKARET DOLU SÖZLERE SANATIMLA YANIT VERMEYİ YEĞLİYORUM'

Chakar açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ben bundan daha doğal bir şey göremiyorum. Dünden beri yazılan ve çizilenlere inat -sanatımı icra etmeye ve bunu pek çok sahneye taşımaya - devam edeceğim. Sanatçılar aynı zamanda hem barış elçisi, hem iyiliğin hem de kültürün en büyük taşıyıcılarıdır. Yaptığım sanat siyaset üstüdür. Değerlerimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız biz Kürtlerin ve benim kırmızı çizgimizdir. Kapımız herkese, her düşünceye açıktır. Irkçı ve hakaret dolu sözlere sanatımla cevap vermeyi yeğliyorum. Çünkü her şey gelip geçicidir ama sanat daima kalıcıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem