İYİ Parti'de GİK toplanıyor: Gündemde 'iş birliği' var

CHP Genel Başkanı Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı toplantı sonrası gözler İYİ Parti'nin yerel seçim kararına çevrildi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün CHP’nin yerel seçimler için “iş birliği” teklifini görüşecek.

İYİ Parti'de GİK toplanıyor: Gündemde 'iş birliği' var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “iş birliği” teklif etmesinin ardından gözler bugün saat 15.00’te toplanacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında olacak.

İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in, “Tek başımıza seçimlere gireceğiz” şeklindeki kararını, GİK üyelerinin “sınırlı işbirliğine kapı açılması” yönündeki tercihi sonrasında “değiştirebileceği” konuşuluyor.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmiş, bu görüşmede yerel seçimlere tek girme kararı alan partinin Genel Başkan Meral Akşener’e “kararı yeniden gözden geçirme” teklifinde bulunmuştu. Akşener de bu teklife, "Hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu Genel İdare Kurulu'muza (GİK) soracağız” demişti.

'İttifak' sorusuna yanıt: Özgür Özel, İYİ Parti temennisini açıkladı'İttifak' sorusuna yanıt: Özgür Özel, İYİ Parti temennisini açıkladıSiyaset
CHP'nin önerisi ve İYİ Parti'nin tepkisi: Özel-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu?CHP'nin önerisi ve İYİ Parti'nin tepkisi: Özel-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu?Siyaset

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener Özgür Özel CHP Yerel Seçim
Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır? Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır?
Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik! Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik!
Tunç Soyer'den iktidara 'yatırım' tepkisi: 'Hangi keyfiyetle İzmir'e 26 milyar ayırıyorsunuz?' Tunç Soyer'den iktidara 'yatırım' tepkisi: 'Hangi keyfiyetle İzmir'e 26 milyar ayırıyorsunuz?'
Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanı
ÇOK OKUNANLAR
MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul'dan da hissedildi Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı? Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı?
Prof. Özgür Demirtaş isyan etti: Bin kere uyardım, yalvardım yapmayın diye... Ağlamak yok! Prof. Demirtaş isyan etti: Bin kere uyardım, yalvardım yapmayın diye...