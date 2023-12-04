İYİ Parti'de GİK toplanıyor: Gündemde 'iş birliği' var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “iş birliği” teklif etmesinin ardından gözler bugün saat 15.00’te toplanacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında olacak.

İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in, “Tek başımıza seçimlere gireceğiz” şeklindeki kararını, GİK üyelerinin “sınırlı işbirliğine kapı açılması” yönündeki tercihi sonrasında “değiştirebileceği” konuşuluyor.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmiş, bu görüşmede yerel seçimlere tek girme kararı alan partinin Genel Başkan Meral Akşener’e “kararı yeniden gözden geçirme” teklifinde bulunmuştu. Akşener de bu teklife, "Hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu Genel İdare Kurulu'muza (GİK) soracağız” demişti.