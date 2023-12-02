'İttifak' sorusuna yanıt: Özgür Özel, İYİ Parti temennisini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya kampında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçen günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden Özel, “ittifak” iddialarıyla ilgili de konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile işbirliği önerisi götüren Özel, “Çıkacak her karara saygılıyız” dedi.

Özel şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı Atatürk’ün söylediği gibi Sivas Kongresi’dir. Bu yüzden bizde Genel Başkan salona talimat vermez, salonlar vizyon belirler. Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl çalışacağını, neler yapacağını, yanlışa yanlış diyerek dimdik durmayı, siyaseti hem sokakta hem mecliste güçlü şekilde nasıl yapacağımızı konuşacağız.

CHP'nin belediye sayısının artıracağımıza inanıyoruz. Beş yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu artırırsak, moralimizi yükseltirsek Türkiye’de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek. Pasaportumuzun para karşılığı birilerine peşkeş çekilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı daha önce ifade ettik. Bu çılgınlık Antalya'da, Muğla'da kira fiyatlarını yukarı çekiyor.

Kiraların yüksek olduğu yere tayin edilen memurlara devlet destek vermelidir. Gezi'den içeride yatanlar bizim için orada. AKP yolsuzluğu, usulsüzlüğü sahipleniyor. Milletimiz 31 Mart'ta CHP'li belediyeleri ödüllendirecek.

Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdik. Birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini söyledik. Pazartesi günkü GİK toplantısına işaret ettiler. Çıkacak her karara saygılıyız. İşbirliği kararı çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da anlayışla karşılayacağımızı belirtmek isterim.

Kaynak: Gerçek Gündem