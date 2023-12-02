HEDEP'in yerel seçimde İstanbul kararı ne olacak? 'AKP'ye de CHP'ye de kapımız açık'

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da nasıl bir tutum alacaklarına ilişkin BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kalmaz, yerel seçimlerde kentte aday çıkarıp çıkarmayacaklarının henüz belli olmadığını, bununla birlikte bir ittifaka desteğin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Kalmaz, tabanlarından gelen eleştiriler doğrultusunda bu seçimde "kazanımlarına odaklanacaklarını" aktardı ve görüşmeler için kapılarının hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi’ne açık olduğunu söyledi.

"HALKIMIZIN TALEPLERİ VAR"

Mayıs’taki seçimlerin ardından ülke çapında tabanlarıyla kapsamlı toplantılar yaptıklarını belirten Kalmaz, 2019 ve 2023 seçimlerindeki tavırlarına ilişkin ciddi eleştiriler aldıklarını aktardı.

"Eleştiri ve özeleştiri sürecinin ardından parti kurullarında bir sonraki seçime yönelik yeni yol haritası" belirlediklerini söyleyen Kalmaz, “Biz önceki seçimde Batı’da kaybettirme eksenli bir durum gelişmesinden kaynaklı olarak talepte bulunmamıştık. Ama bu sefer halkımızın talepleri var. Halkımız diyor ki ‘Kazanım elde etmediğim bir ittifakta, bir seçimde ben yokum” diye konuştu.

İSTANBUL'DA İTTİFAK İHTİMAL DAHİLİNDE

"Yapılan toplantılarda iletilen görüşler doğrultusunda Türkiye çapında adaylarını ön seçimle belirlemek istediklerini" söyleyen Kalmaz, "asıl olarak iki büyük ittifakın dışında kalacakları üçüncü yol çizgisini benimseyeceklerini ama bazı kentlerde ittifak olabileceğini, henüz kesin olmamakla birlikte İstanbul’da da bunun ihtimal dahilinde olduğunu" belirtti.

Ancak 2019’daki durumun tekrarlanmayacağını ve bu kez kazanımlara odaklanacaklarını belirten Kalmaz, olası talepleriyle ilgili şunları ekledi:

“Örnek diyorum, afaki söylüyorum, A ilçesine biz deriz ki burada bizim adayımızla gireceğiz. Örnek diyorum Esenyurt olur, Adalar olur, başka yerler olabilir. Biz deriz ki biz kendi adayımızla girelim, siz burada bize destek verin, biz de şurada size destek veriyoruz. Diğer kalan muhtemel birlikte kazanacağımız yerde de potansiyelimiz bu kadar bunun karşısında da örnek diyorum, işte belediye başkanyardımcılıkları olabilir, meclis üyelikleri olabilir, müdürlükler olabilir."

Kalmaz, İstanbul’da kilit parti konumunda olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Ekrem İmamoğlu şunun farkında; biz olmadan kazanamayacağını çok iyi biliyor. AK Parti de şunun farkında; biz ona kaybettirme politikasını izlediğimizden kaynaklı kaybettiğinin çok farkında. Kilit parti olma noktası buradan geliyor. Böylesi bir gerçekliği var İstanbul’da HEDEP’in. Biz durup hiç kimseye destek vermiyoruz, hiçbir ittifakta yer almayacağız, sadece adayımızı çıkarıyoruz dediğimiz anda orada durum apayrı bir noktaya dönüşebilir.”