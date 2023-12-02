İYİ Parti 'yeşil ışık' yaktı: Hangi illerde CHP ile işbirliği yapacak?

Genel idare kurulunun (GİK) kararıyla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan İYİ Parti’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “işbirliği” teklifinin ardından kulisler hareketlendi. 71 yerleşim yerinde adayını belirleyen İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, 4 Aralık’ta yapılacak GİK toplantısında Özel’in teklifinin görüşüleceğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, aynı gün toplanacak başkanlık divanında da teklif kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Akşener’in GİK toplantısı öncesi parti kurmaylarıyla ve teşkilat yöneticileriyle görüşme trafiği ise yoğunlaştı. Özel’den sonra başkanlık Divanı üyeleriyle kısa bir değerlendirme yapan Akşener, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımıyla Ankara’nın il ve ilçe yöneticileriyle istişare toplantısı yaptı.

Bazı il ve ilçe yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, görüşmelerde yer alan çoğunluk Ankara’da işbirliğine sıcak bakıyor. İstanbul ilçe yöneticileriyle ise dün görüşüldüğü öğrenildi. Akşener, İYİ Parti İstişare Kurulu ile de bir araya gelerek Özel’in teklifini değerlendirdi. Yoğun görüşme trafiğinde bazı önemli isimlerin seçimlere “hür ve müstakil” olarak girilmesini savunurken çoğunluğun Ankara, İstanbul ve Aydın özelinde işbirliği yapılmasına olumlu yaklaştığı öğrenildi.

‘HEDEP İLE TEMAS KURULMASIN’

“Olası karar değişikliğinin, parti tabanına ve seçmene nasıl açıklanacağının da kurmayların yoğunlaştığı bir başka konu olduğu”kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Milletin ne istediği önemli. Kararımızda bunu da göz önünde bulunduracağız” ifadelerini kullandı. Akşener’in toplantıdan önce GİK üyelerinin fikirlerini dinleyeceği belirtildi.

Öte yandan bazı kurmaylar da işbirliği konusunda İYİ Parti’nin kırmızı çizgisinin “CHP’nin yerel seçimlere yönelik HEDEP ile herhangi bir temas kurmaması” olduğunu belirtti.