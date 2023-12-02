İYİ Parti 'yeşil ışık' yaktı: Hangi illerde CHP ile işbirliği yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüştüğü partililerin çoğunun Ankara, İstanbul ve Aydın özelinde işbirliği yapılmasına olumlu baktığı ifade edildi. Akşener’in toplantıdan önce GİK üyelerinin fikirlerini dinleyeceği belirtildi.

İYİ Parti 'yeşil ışık' yaktı: Hangi illerde CHP ile işbirliği yapacak?

Genel idare kurulunun (GİK) kararıyla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan İYİ Parti’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “işbirliği” teklifinin ardından kulisler hareketlendi. 71 yerleşim yerinde adayını belirleyen İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, 4 Aralık’ta yapılacak GİK toplantısında Özel’in teklifinin görüşüleceğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, aynı gün toplanacak başkanlık divanında da teklif kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Akşener’in GİK toplantısı öncesi parti kurmaylarıyla ve teşkilat yöneticileriyle görüşme trafiği ise yoğunlaştı. Özel’den sonra başkanlık Divanı üyeleriyle kısa bir değerlendirme yapan Akşener, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımıyla Ankara’nın il ve ilçe yöneticileriyle istişare toplantısı yaptı.

Bazı il ve ilçe yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, görüşmelerde yer alan çoğunluk Ankara’da işbirliğine sıcak bakıyor. İstanbul ilçe yöneticileriyle ise dün görüşüldüğü öğrenildi. Akşener, İYİ Parti İstişare Kurulu ile de bir araya gelerek Özel’in teklifini değerlendirdi. Yoğun görüşme trafiğinde bazı önemli isimlerin seçimlere “hür ve müstakil” olarak girilmesini savunurken çoğunluğun Ankara, İstanbul ve Aydın özelinde işbirliği yapılmasına olumlu yaklaştığı öğrenildi.

‘HEDEP İLE TEMAS KURULMASIN’

“Olası karar değişikliğinin, parti tabanına ve seçmene nasıl açıklanacağının da kurmayların yoğunlaştığı bir başka konu olduğu”kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Milletin ne istediği önemli. Kararımızda bunu da göz önünde bulunduracağız” ifadelerini kullandı. Akşener’in toplantıdan önce GİK üyelerinin fikirlerini dinleyeceği belirtildi.

Öte yandan bazı kurmaylar da işbirliği konusunda İYİ Parti’nin kırmızı çizgisinin “CHP’nin yerel seçimlere yönelik HEDEP ile herhangi bir temas kurmaması” olduğunu belirtti.

CHP'nin önerisi ve İYİ Parti'nin tepkisi: Özel-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu?CHP'nin önerisi ve İYİ Parti'nin tepkisi: Özel-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu?Siyaset
Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti HEDEP CHP Özgür Özel
İstanbul için yaptırdığı anketten AKP'ye kötü haber! İstanbul için yaptırdığı anketten AKP'ye kötü haber!
Soylu'nun kadrolarını mı temizliyor? Ali Yerlikaya merak edilen soruyu yanıtladı! Soylu'nun kadrolarını mı temizliyor? Ali Yerlikaya merak edilen soruyu yanıtladı!
Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor
Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için... Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için...
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'
Bakan Yardımcısı istifa etti, AKP'den büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu Bakan Yardımcısı istifa etti, AKP'den büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti! Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!