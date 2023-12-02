Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olmak için başvuruda bulundu.
Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için 2 Aralık Cumartesi günü tekrar başvuruda bulundu.
CHP Ankara İl Başkanlığı'na gelen Yavaş, yeniden adaylık başvurusunu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, Aydın ve İstanbul'daki mevcut belediye başkanlarının tekrar aday gösterileceğini söylemişti.
23 Kasım'da Mansur Yavaş, dün ise Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti.
Mansur Yavaş, 2019'da yapılan seçimlerde yüzde 51 oy ile ABB Başkanı seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47 almıştı.