Ankara'da son anket: Mansur Yavaş'ın oy oranı ortaya çıktı!
Yerel seçimler için geri sayım başlamışken, en merak edilen kentlerden biri olan Ankara'dan son anket sonuçları geldi. ORC Araştırma, Ankara'da yapılan son anketinin sonuçlarını paylaştı.
Yerel seçimler için heyecan dolu geri sayım sürerken, anket şirketleri de genel seçimlerdeki yanılgılarını telafi etmek için harekete geçti. Büyükşehirlerde yapılan son anketlerden çıkan sonuçlar sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.
Son olarak ORC Araştırma, dün Adana ve İzmir'den gelen anketin sonuçlarını takipçileri ile paylaşmıştı.
Araştırma şirketi, bugün de başkent Ankara'da yapılan anketin sonuçlarını hem aboneleriyle hem de takipçileriyle paylaştı.
12-16 Kasım 2023 tarihleri arasında 4260 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada seçmene 5 isim yöneltildi ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.
Anketin sonuçları şöyle oldu:
Mansur Yavaş (CHP)
Oy veririm: Yüzde 46,6
Oy vermem: Yüzde 41,2
Kararsızım: 12,2
Osman Gökçek (AKP)
Oy veririm: Yüzde 40,8
Oy vermem: Yüzde 43,5
Kararsızım: 15,7
Turgut Altınok (AKP)
Oy veririm: Yüzde 34,2
Oy vermem: Yüzde 48,4
Kararsızım: 17,4
Kürşad Zorlu (İYİ Parti)
Oy veririm: Yüzde 27,2
Oy vermem: Yüzde 49,2
Kararsızım: 23,6
Adnan Beker (Bağımsız)
Oy veririm: Yüzde 22,4
Oy vermem: Yüzde 52,6
Kararsızım: 25,0
ORC ARAŞTIRMA'NIN ANKARA ANKETİ SONUÇLARI