CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?

ORC'nin yerel seçimlere yönelik hazırladığı Adana ve İzmir anketlerinden çıkan sonuçlar şaşırttı. Ankete göre bu pazar seçim olsa çıkacak sonuçlar belli oldu.

2024 Yerel Seçimleri
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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 1

ORC Araştırma Şirketi, CHP'li belediye başkanlarının yönettiği İzmir ve Adana'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre İzmir ve Adana'da son durum şöyle:

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 2

İZMİR

11-15 Kasım'da İzmir'de 3 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulan isimlere yönelik oy verme eğilimleri araştırıldı.

Ankete göre adaylık için adı geçen siyasetçilerin oy oranları şöyle oldu:

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 3

Utku Gümrükçü (CHP)

Oy veririm: Yüzde 46,9

Oy vermem: Yüzde 39,6

Kararsızım: Yüzde 13,5

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 4

Tunç Soyer (CHP)

Oy veririm: Yüzde 41,5

Oy vermem: Yüzde 40,9

Kararsızım: Yüzde 17,6

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 5

ORC'nin 25-30 Eylül'de İzmir'de 4 bin 720 seçmenle yaptığı ankette 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusuna yüzde 20,2 oranında Tunç Soyer, yüzde 16,1 oranında Uyku Gümrükçü yanıtı verilmişti.

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 6

Hamza Dağ (AKP)

Oy veririm: Yüzde 36,4

Oy vermem: Yüzde 43,1

Kararsızım: Yüzde 20,5

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 7

Ali Engin (CHP)

Oy veririm: Yüzde 33,8

Oy vermem: Yüzde 43,2

Kararsızım: Yüzde 23

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 8

Ümit Özlale (İYİ Parti)

Oy veririm: Yüzde 30,6

Oy vermem: Yüzde 46,5

Kararsızım: Yüzde 22,9

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 9

Mahmut Özgener (AKP)

Oy veririm: Yüzde 26,8

Oy vermem: Yüzde 48,1

Kararsızım: Yüzde 25,1

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 10

Şebnem Bursalı (AKP)

Oy veririm: Yüzde 25,1

Oy vermem: Yüzde 48,7

Kararsızım: Yüzde 26,2

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 11

ORC İZMİR ANKETİ SONUÇLARI

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 12

ADANA

ORC Araştırma Şirketi, 10-14 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 bin 150 katılımcı ile yüz yüze görüşerek Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulan isimlere yönelik oy verme eğilimlerini araştırdı.

Anketin sonuçları şöyle oldu:

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 13

Soner Çetin (CHP)

Oy veririm: Yüzde 46,3

Oy vermem: Yüzde 38,1

Kararsızım: Yüzde 15,6

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 14

Hüseyin Sözlü (MHP)

Oy veririm: Yüzde 41,7

Oy vermem: Yüzde 42,8

Kararsızım: Yüzde 15,5

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 15

Zeydan Karalar (CHP)

Oy veririm: Yüzde 39,6

Oy vermem: Yüzde 43,5

Kararsızım: Yüzde 16,9

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 16

Huriye Küpeli (AKP)

Oy veririm: Yüzde 33,3

Oy vermem: Yüzde 44,7

Kararsızım: Yüzde 22,0

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 17

Mehmet Ali Bilici (İYİ Parti)

Oy veririm: Yüzde 25,4

Oy vermem: Yüzde 49,1

Kararsızım: Yüzde 25,5

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 18

Seyfettin Yılmaz (MHP)

Oy veririm: Yüzde 20,7

Oy vermem: Yüzde 50,9

Kararsızım: Yüzde 28,4

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 19

ORC ADANA ANKETİ SONUÇLARI

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CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? - Resim: 20
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