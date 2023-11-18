CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?
ORC'nin yerel seçimlere yönelik hazırladığı Adana ve İzmir anketlerinden çıkan sonuçlar şaşırttı. Ankete göre bu pazar seçim olsa çıkacak sonuçlar belli oldu.
ORC Araştırma Şirketi, CHP'li belediye başkanlarının yönettiği İzmir ve Adana'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre İzmir ve Adana'da son durum şöyle:
İZMİR
11-15 Kasım'da İzmir'de 3 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulan isimlere yönelik oy verme eğilimleri araştırıldı.
Ankete göre adaylık için adı geçen siyasetçilerin oy oranları şöyle oldu:
Utku Gümrükçü (CHP)
Oy veririm: Yüzde 46,9
Oy vermem: Yüzde 39,6
Kararsızım: Yüzde 13,5
Tunç Soyer (CHP)
Oy veririm: Yüzde 41,5
Oy vermem: Yüzde 40,9
Kararsızım: Yüzde 17,6
ORC'nin 25-30 Eylül'de İzmir'de 4 bin 720 seçmenle yaptığı ankette 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusuna yüzde 20,2 oranında Tunç Soyer, yüzde 16,1 oranında Uyku Gümrükçü yanıtı verilmişti.
Hamza Dağ (AKP)
Oy veririm: Yüzde 36,4
Oy vermem: Yüzde 43,1
Kararsızım: Yüzde 20,5
Ali Engin (CHP)
Oy veririm: Yüzde 33,8
Oy vermem: Yüzde 43,2
Kararsızım: Yüzde 23
Ümit Özlale (İYİ Parti)
Oy veririm: Yüzde 30,6
Oy vermem: Yüzde 46,5
Kararsızım: Yüzde 22,9
Mahmut Özgener (AKP)
Oy veririm: Yüzde 26,8
Oy vermem: Yüzde 48,1
Kararsızım: Yüzde 25,1
Şebnem Bursalı (AKP)
Oy veririm: Yüzde 25,1
Oy vermem: Yüzde 48,7
Kararsızım: Yüzde 26,2
ORC İZMİR ANKETİ SONUÇLARI
ADANA
ORC Araştırma Şirketi, 10-14 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 bin 150 katılımcı ile yüz yüze görüşerek Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulan isimlere yönelik oy verme eğilimlerini araştırdı.
Anketin sonuçları şöyle oldu:
Soner Çetin (CHP)
Oy veririm: Yüzde 46,3
Oy vermem: Yüzde 38,1
Kararsızım: Yüzde 15,6
Hüseyin Sözlü (MHP)
Oy veririm: Yüzde 41,7
Oy vermem: Yüzde 42,8
Kararsızım: Yüzde 15,5
Zeydan Karalar (CHP)
Oy veririm: Yüzde 39,6
Oy vermem: Yüzde 43,5
Kararsızım: Yüzde 16,9
Huriye Küpeli (AKP)
Oy veririm: Yüzde 33,3
Oy vermem: Yüzde 44,7
Kararsızım: Yüzde 22,0
Mehmet Ali Bilici (İYİ Parti)
Oy veririm: Yüzde 25,4
Oy vermem: Yüzde 49,1
Kararsızım: Yüzde 25,5
Seyfettin Yılmaz (MHP)
Oy veririm: Yüzde 20,7
Oy vermem: Yüzde 50,9
Kararsızım: Yüzde 28,4
ORC ADANA ANKETİ SONUÇLARI