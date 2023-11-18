CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?

İZMİR

11-15 Kasım'da İzmir'de 3 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulan isimlere yönelik oy verme eğilimleri araştırıldı.

Ankete göre adaylık için adı geçen siyasetçilerin oy oranları şöyle oldu: