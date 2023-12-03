Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.
DSP 12. Olağan Kurultayı TES-İŞ Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Kurultay'da 663 delegeden 313'ü oy kullandı.
AKSAKAL YENİDEN GENEL BAŞKAN
Aksakal, 306 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 7 oy ise geçersiz sayıldı.
CUMHUR'U DESTEKLEMİŞTİ
Aksakal, önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermiş; AKP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilmişti.
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