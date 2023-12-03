Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.

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Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanı

DSP 12. Olağan Kurultayı TES-İŞ Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kurultay'da 663 delegeden 313'ü oy kullandı.

AKSAKAL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Aksakal, 306 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 7 oy ise geçersiz sayıldı.

CUMHUR'U DESTEKLEMİŞTİ

Aksakal, önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermiş; AKP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilmişti.

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