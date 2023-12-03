Ayakkabı satıcılığından büyükelçiliğe: 'Geleceğimizden duyduğum endişe iyice büyüyor'

Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Edirne dışında olan biteni idare edeceğiz, Ortadoğu ve Kafkaslar’ın hakimi olacağız, dünya aleme ayar vereceğiz derken, devlet kapasitemizin neye imkan sağlayabileceğini iyi hesaplayarak söz söylememiz gerekiyor" diyen Tan, "Yoksa, mahcubiyet kaçınılmazdır Nitekim, bazıları kendilerini Talleyrand sanmaya devam edebilir, ancak son yıllarda başımıza gelenlerin gösterdiği gibi Emevi camiinde namaz kılacağız derken iktidarın ülkeyi ne büyük bir badire altına soktuğu ortadadır Elimizde ne Ali ve Fuad paşalar ne Cenevre Üniversitesi mezunu Fatin Rüşdü Zorlu ne Cenevre Üniversitesinden iktisat doktoralı Hayrettin Erkmen veya Lausanne Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İsmail Cem ne Bern üniversitesi doktoralı Zeki Kuneralp ne Osman Olcay ne Coşkun Kırca gibi kadrolar var" ifadelerini kullandı.

AYAKKABI SATICILIĞINDAN BÜYÜKELÇİLİĞE

Tan paylaşımının devamında ise AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi aynı zaman Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu işaret ederek; "Onların yerine ayakkabı satıcılarının sefir oldukları rejimle idare ediliyoruz Şimdi yeni nesil külhanbeylerinin yine Orta Doğu'da, özellikle Gazze bağlamında racon kesmeye heveslendiklerini gördükçe, geleceğimizden duyduğum endişe iyice büyüyor" dedi.