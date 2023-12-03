CHP'den yerel seçim açıklaması: 'Erdoğan'ı daha fazla üzeceğiz, çünkü o 11 büyükşehri yeniden alacağız'

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Dün, Erdoğan’ın bir açıklaması olmuş ‘İstanbul yeniden’ diye ve büyükşehirleri de alacağını ifade ediyor. Biz 31 Mart akşamı Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
CHP'den yerel seçim açıklaması: 'Erdoğan'ı daha fazla üzeceğiz, çünkü o 11 büyükşehri yeniden alacağız'

CHP’nin Antalya’daki TBMM Grubu 28’inci Dönem 1’inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün sona eriyor. CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Bucu Köksal, Antalya kampını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

CHP’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yeni bir eylemlilik süreci başlatacağını belirten Köksal, şunları söyledi:

“Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması, uygulamaması ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan yargıda darbe olarak nitelendirdiğimiz büyük bir yargı krizi var. Buna ilişkin CHP olarak 21 gün, 500 saat adalet nöbeti tuttuk, TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılmadık.

“TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYARAK ETKİLİ BİR EYLEM PLANINI ORTAYA KOYMAK ADINA MİLLETVEKİLLERİMİZ GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDİYORLAR”

Şimdi de önümdeki süreçte bu adalet nöbetini, yargıya yapılan darbeye karşı CHP’nin göstermiş olduğu tepkiyi daha çok kitleselleştirerek, toplumun her kesimine yayarak etkili bir eylem planını ortaya koymak adına milletvekillerimiz görüşlerini ifade ediyorlar.

Önümüzde bir bütçe var, 11 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’na gelecek. 11-24 Aralık bir bütçe maratonumuz var. Bir taraftan milletvekillerimizin bütçe görevlendirmeleri ve akabinde de yerel seçimlere ilişkin aday belirleme yöntemleriyle ilgili illere görevlendirilecek milletvekilli arkadaşlarımız var. Önümüzdeki yol haritasını birlikte sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında çizmeye çalışıyoruz.

“BİZ 31 MART AKŞAMI ERDOĞAN’I ÇOK DAHA FAZLA ÜZECEĞİZ ÇÜNKÜ O 11 BÜYÜKŞEHRİ BİZ YENİDEN ALACAĞIZ”

Dün, Erdoğan’ın bir açıklaması olmuş ‘İstanbul yeniden’ diye ve büyükşehirleri de alacağını ifade ediyor. Biz 31 Mart akşamı Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız. Kendisini Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce muhalefete ‘Adayınız kim’ diye soruyordu. Şimdi görüyorum ki İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de, Adana’a bırakın aday çıkarmayı CHP’den nasıl daha az fark yemeyip de rezil olmayız diye aday belirlemeye çalışıyor. Çünkü o şehirleri alamayacağını o da çok iyi biliyor. O akşam Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz.”

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin
AKP'den 'katılanların yüzde 34,8'inin İmamoğlu' dediği anket iddiaları hakkında açıklama AKP'den 'katılanların yüzde 34,8'inin İmamoğlu' dediği anket iddiaları hakkında açıklama
Ali Mahir Başarır'dan anayasa tartışması hakkında: Erdoğan’ın yarattığı bu yapay ve gereksiz gündeme katılmayı doğru bulmuyoruz Ali Mahir Başarır: Erdoğan’ın yarattığı bu yapay ve gereksiz gündeme katılmayı doğru bulmuyoruz
Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu
Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı: "Denizbank'ta üst düzey yöneticiyle duygusal ilişkisi var" Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik! Bir dönem kapanıyor WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik
İslam Memiş: Bu tarihe kadar 'altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz İslam Memiş: 'Altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz
Özgür Özel elini kaldırdı: "Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır" "Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır"