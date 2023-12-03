Ali Mahir Başarır'dan anayasa tartışması hakkında: Erdoğan’ın yarattığı bu yapay ve gereksiz gündeme katılmayı doğru bulmuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin Antalya’daki milletvekili kampında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliği önerisine ilişkin

Başarır, iktidarın Meclis’i etkisiz hale getirmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz ise Meclis’in daha etkin, daha işlevsel olması için mücadele edeceğiz. Bu bir gerçek. Verimli bir kamp geçiyor. Arkadaşlarımızla konuşuyor ve kurultay sürecini değerlendiriyoruz. Meclis’te bütçedeki görüşmelerde eylem ve konuşmalarımızı, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Can Atalay ile ilgili Meclis’te etkin bir eylem yaptık, 500 saat tüm arkadaşlarımız nöbet tuttu. Bundan sonra ne olacak bunu konuşuyoruz. Dediğim gibi Meclis işlevini ve önemini tekrar kazanmalı, muhalefet bunun için gerekeni yapmalı. Biz de gereken adımları, çalışmaları etkin şekilde yapacağız.”

Başarır, iktidarın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili “Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bu yapay ve gereksiz gündeme katılmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin çok büyük meseleleri var. Ekonomi, sefalet, yoksulluk, dış politika, adaletsizlik. Bir milletvekili cezaevinde. Gündemi artık muhalefet belirleyecek, gerçek gündemi muhalefet ortaya koyacak. İktidar takılsın bizim peşimize. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkıştıkça saçma sapan görüşlerini ortaya atıp, Devlet Bahçeli’nin bir görüş ortaya atması ve Recep Tayyip Erdoğan’ın geri adım atması, gündemin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten bu sistemin yürümediği, Türkiye’yi yoksulluğa ve adaletsizliğe sürüklediği bir gerçek. Neyini konuşalım bunun” dedi.

Başarır, CHP’nin daha çok sokakta olacağını ve etkin şekilde muhalefet yapacağını vurgulayarak, bazı basın organlarında CHP kampına ilişkin yer alan haberlere ilişkin şunları söyledi:

“Bazı basın organlarında tartışıldı, şikayet edildi. Asla öyle bir şey yok. Hatta kırgın olan birkaç arkadaşımız vardı, onlar da sarıldı ve barıştı. Buradan bütünlük içinde çıkıyor. Kurultay geride kaldı. Havuz medyasının burada bile içeride olmadan çirkin iftiralarından yorulduk. Yok Ali Mahir Başarır’ı şikayet etmişler. Yok bunu şikayet etmişler. Hayır, kurultayda ufak tefek tartışma yaşadığımız arkadaşlarımız ile de sıkı sıkıya sarıldık. Bu salondan beraberce çıktık.”

Kaynak: ANKA