Tevfik Göksu'nun İBB'ye yönelik sözlerine cevap: İddiaları verilerle yalanlandı

Tarık Balyalı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "İBB’ye son 3 ayda alınan personel sayısı tam 8.643 kişi!" iddiasına verilerle yanıt verdi.

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AKP'li Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB hakkında önemli iddialarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Göksu, "İBB’ye son 3 ayda alınan personel sayısı tam 8.643 kişi! İstanbul’un kaynakları nerelere harcanıyor? İstanbullulara mı yoksa CHP’yi dizayn etmeye mi?" dedi.

Göksu ayırca, "İBB’ye ait 1.258 aracın kimde olduğunu Sayıştaş bile bulamadı. Bu araçlar şu an kimde? Kimlere hizmet ediyor? İstanbul’un kaynakları kimlere peşkeş çekiliyor çıkın açıklayın!" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ

İBB CHP Grup Başkan Vekili ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, Tevfik Göksu'nun bu sözlerine yanıt verdi.

Balyalı, açıkladığı verilerle Göksu'yu yalanladı.

Tarık Balyalı'nın açıklamaları şöyle:

"4,5 yıldır aynı iftira ve yalan! İBB’de 11 ayda 14 bin kişi işe girmiş, 13 bin kişi de işten çıkmıştır. Bunun 7 binden fazlası emeklilik nedeniyle. Yani EYT başvuruları. Son 3 ayda 4 bin kişi işe girmiş 2500 kişi çeşitli nedenlerle ayrılmıştır. 16 milyon İstanbullu’nun karnı artık bunlara tok."

Kaynak: Gerçek Gündem

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