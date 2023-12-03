Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gazeteci Neşe İdil'e 'beyaz toroslu' tehdit: Ülkü Ocakları ağır yüktür, kemik çatırdatır

Geçtiğimiz günlerde bir haber paylaşan Sor Ajans'ı isimli X(eski Twitter) sayfası, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık hakkında bir iddiada bulunmuştu.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık’ın, 6 yıl önce arkadaşı Mehmet Yıldırım’ın 13 yaşındaki kızkardeşine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini ve bu sebeple Mehmet Yıldırım tarafından af tüfeğiyle göğsünden vurulup yaralandığını öne sürmüştü.

Olay sonrasında Mehmet Yıldırım, cezaevine atıldığı ama Saltık'ın herhangi bir ceza almadığını kaydetmişti.

Bursa ülkü ocakları başkanı Mehmet Saltık’ın, 6 yıl önce arkadaşı Mehmet Yıldırım’ın 13 yaşındaki kızkardeşine uyuşturucu verip tecavüz ettiği gerekçesiyle Mehmet Yıldırım tarafından af tüfeğiyle göğsünden vurulup yaralanmıştı. Olay sonrasında Mehmet Yıldırım, cezaevine atılıyor.… pic.twitter.com/sEWBC1ozGT — SOR AJANS (@Sor_Ajans) December 1, 2023

GAZETECİ NEŞE İDİL HEDEF ALINDI

Paylaşım sonrası X hesabından bir video açıklama paylaşan Mehmet Saltık, gazeteci Neşe İdil'i hedef alarak tehdit etti. Videoda beyaz toros ayrıntısı dikkat çekti.

Saltık şunları söyledi:

“PKK tarafından fonlanan birçok kez terör örgütüne yardım ve yataklıktan fişlenmiş kendini gazeteci zanneden Neşe İdil denen mahluk ve onunla bağlantılı olan Sor ajans denen alçak ile, Türk adaleti karşısında hesaplaşacağız. Ülkü Ocakları ağır yüktür, kemik çatırdatır.”

Pkk tarafından fonlanan bir çok kez terör örgütüne yardım ve yataklıktan fişlenmiş kendini gazeteci zanneden Neşe İdil denen mahluk ve onunla bağlantılı olan Sor ajans denen alçak ile,

Türk adaleti karşısında hesaplaşacağız.

ÜLKÜ OCAKLARI AĞIR YÜKTÜR KEMİK ÇATIRDATIR.@neseidil pic.twitter.com/NZg1Vg41Km — Mehmet SALTIK (@mehmetsaltk4) December 2, 2023

Mehmet Saltık ayrıca, "Annene hediye göndermek istersen TSK'yı ara. PKK yandaşlarına Türk devletinden yeni trend" diyerek siyah poşetli bir paylaşımda bulundu.

Annene hediye göndermek istersen TSK yı ara 😀 Pkk yandaşlarına Türk devletinden yeni trend😀 pic.twitter.com/7cZj6nKKYN — Mehmet SALTIK (@mehmetsaltk4) December 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem