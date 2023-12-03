Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gazeteci Neşe İdil'e 'beyaz toroslu' tehdit: Ülkü Ocakları ağır yüktür, kemik çatırdatır

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık, gazeteci Neşe İdil'i tehdit ederek, beyaz toroslu göndermede bulundu.

Son Güncelleme:
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gazeteci Neşe İdil'e 'beyaz toroslu' tehdit: Ülkü Ocakları ağır yüktür, kemik çatırdatır

Geçtiğimiz günlerde bir haber paylaşan Sor Ajans'ı isimli X(eski Twitter) sayfası, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık hakkında bir iddiada bulunmuştu.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık’ın, 6 yıl önce arkadaşı Mehmet Yıldırım’ın 13 yaşındaki kızkardeşine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini ve bu sebeple Mehmet Yıldırım tarafından af tüfeğiyle göğsünden vurulup yaralandığını öne sürmüştü.

Olay sonrasında Mehmet Yıldırım, cezaevine atıldığı ama Saltık'ın herhangi bir ceza almadığını kaydetmişti.

GAZETECİ NEŞE İDİL HEDEF ALINDI

Paylaşım sonrası X hesabından bir video açıklama paylaşan Mehmet Saltık, gazeteci Neşe İdil'i hedef alarak tehdit etti. Videoda beyaz toros ayrıntısı dikkat çekti.

Saltık şunları söyledi:

“PKK tarafından fonlanan birçok kez terör örgütüne yardım ve yataklıktan fişlenmiş kendini gazeteci zanneden Neşe İdil denen mahluk ve onunla bağlantılı olan Sor ajans denen alçak ile, Türk adaleti karşısında hesaplaşacağız. Ülkü Ocakları ağır yüktür, kemik çatırdatır.”

Mehmet Saltık ayrıca, "Annene hediye göndermek istersen TSK'yı ara. PKK yandaşlarına Türk devletinden yeni trend" diyerek siyah poşetli bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mehmet Saltık Neşe İdil Ülkü Ocakları
Son Güncelleme:
Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır? Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır?
CHP’li Emre’den tasfiye edilen tarım ve hayvancılık şirketi hakkında soru önergesi: İktidar ‘vizyon’ olarak tanıttığı projeyi 10 yıl sonra tasfiye etti "İktidar ‘vizyon’ olarak tanıttığı projeyi 10 yıl sonra tasfiye etti"
Ahmet Davutoğlu: Kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı "İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı?"
Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor? Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu
Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı: "Denizbank'ta üst düzey yöneticiyle duygusal ilişkisi var" Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik! Bir dönem kapanıyor WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik
İslam Memiş: Bu tarihe kadar 'altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz İslam Memiş: 'Altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz
Özgür Özel elini kaldırdı: "Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır" "Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır"