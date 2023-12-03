Ahmet Davutoğlu: Kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İslam ülkeleri liderlerini COP28 zirvesi sonrası İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı karede olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Fotoğraf karesinde Erdoğan da bulunuyor.

Ahmet Davutoğlu: Kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28), geçtiğimiz Dubai'de yapıldı.

Zirvede savaşın durması ve Filistin halkı için onurlu bir yaşam çağrısı yapıldı.

Konferans sonrası dünya liderleri, bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

DAVUTOĞLU'NDAN MÜSLÜMAN ÜLKE LİDERLERİNE ÇAĞRI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesinde olmasını eleştirerek Müslüman ülkelerin liderlerine çağrıda bulundu. Ayırca İslam ülkesi liderlerinin Filistin gündemi ortadayken İsrail'li yetkililerle aynı karede poz vermesinin doğru olmadığını söyledi.

Davutoğlu, "Gazze’de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı?" dedi.

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Ey İslam Dünyası liderleri! Gazze’de soykırım devam ederken, Dubai’de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze’de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı? Bu resim karesi sebebiyle Allah önünde vereceğiniz hesaptan hiç mi korkmuyor, yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz?"

Kaynak: Gerçek Gündem

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