Saadet Partili vekilden gündem olacak Türkiye-İsrail iddiası: AKP'liler ticarette evrakta sahtecilik yapmaya başladılar

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası gelişen çatışma ortamına 1 hafta insani ara verilmişti.

İnsani ara sonrası sivil hedefleri vurmaya ve sivil katliamlar yapmaya devam eden İsrail'e başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde tepki veriliyor.

Özellikle iktidara, İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürdüğü için muhalefet cephesinden eleştiriler gelmekte.

Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi'nin Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, katıldığı HRT TV canlı yayınında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"BİLGİ AKP İÇİNDEN GELİYOR, İSRAİL'E GİDEN ÜRÜNLERDEN BİRİ DE BARUT"

Necmettin Çalışkan, Türkiye'den İsrail'e giden ilk 5 ticari üründen birinin barut olduğunu öne sürdü.

Çalışkan şunları söyledi:

"AKP'li arkadaşlar diyorlar ki biz bağırıyoruz protesto ediyoruz. Ya sizin üç katınız adam Londra'da Amsterdam da toplanıyor bu tepkiyi onlar da gösterdi. Mesele sizin desteğinizi kesmekte. İsrail'e gemi sevkiyatları tespit edilemesin diye evrakta sahteciliğe başladılar. Gemi limandan ayrılınca hedef limanını değiştiriyorlar. Bilgi AKP içinden geliyor. Üstelik İsrail'e giden ürünlerden biri de barut."

Kaynak: Gerçek Gündem