HEDEP MYK yarın toplanacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın toplanacak. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan başkanlığında HDP Genel Merkezi’nde toplanacak MYK’nin gündeminde önemli başlıklar var.

Toplantıda ele alınacak konu başlıklarından biri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2003 yılında kapatılan HADEP’i çağrıştırdığı gerekçesiyle partinin kısaltması olan HEDEP’in değiştirilmesi yönündeki istemi olacak.

Yeni Yaşam'ın haberine göre HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, daha önce partilerine yönelik yeni bir “yargı kıskacına alma girişimi” olarak tanımladığı bu duruma ilişkin, itiraz etmeye hazırlansalar da yerel seçimler öncesi risk almamak için HEDEP kısaltmasını değiştireceklerini açıklamıştı.

Toplanacak MYK’de kısaltmayı değiştirmek ya da Yargıtay’a itiraz etme seçenekleri masaya yatırılacak. Bununla birlikte parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu konudaki somut adımı ise parti hukukçuları ile yapılacak toplantıdan sonra atacak.

Yine bölgede ve dünyada yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağı MYK’de yerel seçimlerde nasıl bir yol izleneceğini de tartışılacak. Bu konuda partinin Seçim Koordinasyonu tarafından bir sunum yapılmasının yanı sıra yaptırılan anket ve araştırmalar masaya yatırılacak.

Bunlarla birlikte il ve ilçe yönetimlerinden gelen raporlar da incelenecek. Ulaşan raporlar ve halk toplantılarından çıkan sonuçlar ışığında Türkiye kentlerinde aday çıkarıp çıkarmama meselesi masada etraflıca tartışılacak.