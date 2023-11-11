Gazze zirvesinden ortak bildiri çıktı: Silah ihracatını durdurma çağrısı

Türkiye'nin de dahil olduğu Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak bildirisinde İsrail kınandı. Tel Aviv'le imzalanan ticaret ve ''savunma'' anlaşmaları unutuldu.

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Gazze zirvesinden ortak bildiri çıktı: Silah ihracatını durdurma çağrısı

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ilgili zirvesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki olağanüstü zirvede sonrasından açıklanan bildiride, "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit ediyoruz" denildi.

SİLAH İHRACATINI DURDURMA ÇAĞRISI

İsrail saldırılarının kınandığı bildiride, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını, savaş suçlarını ve işgal hükümetinin barbarca ve insanlık dışı katliamlarını kınıyoruz. Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlaması talep edildi.

Riyad'da imza atılan bildiriye karşın Türkiye ile İsrail’in her konudaki işbirliği tam gaz devam ediyor.

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İsrail-Filistin gerginlik
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