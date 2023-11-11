İsrail'den Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombalıyor

7 Ekim tarihinde başlayan Filistin-İsrail çatışmaları, devam ediyor. İsrail'in saldırıları her geçen gün artarken; bilanço da ağırlaşıyor.

ENDONEZYA HASTANESİNE SALDIRI

Filistin televizyonu, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne saldırdığını duyurdu.

Televizyonda yer alan haberde, “İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenliyor” denildi.