İkisi de Riyad'da... Erdoğan ve Esad arasında sürpriz görüşme olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılacak.

Halktv'nin ABD basınından The Wall Street Journal’den aktardığı habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da Erdoğan ile aynı zirveye katılacak.

Wall Street Journal’de yer alan haberde "Konuya yakın Suudi yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Gazze'deki savaşı durdurmanın yollarını tartışmak üzere cumartesi günü düzenlenecek acil Arap zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

İki liderin de aynı anda Riyad’da olması akıllara bir görüşme yapılıp yapılmayacağı sorularını getirdi.