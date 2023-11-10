NATO Genel Sekreteri: 'Erdoğan'ın Hamas'a yakınlığı sorun değil'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Alman basınına konuştu.

Alman Basın Ajansı'na konuşan Stoltenberg, Erdoğan'ın Hamas'la yakın temasını bir sorun olarak görmediğini belirtti. Stoltenberg, Erdoğan'ın İsrail-Filistin savaşındaki tutumunu da NATO olarak bir sıkıntı olarak görmediklerini ifade ederek, NATO'nun içinde bu konuda farklı görüşlere sahip olunabileceğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bazı açılardan ne yaptığımız ya da yapmadığımız üzerinde hiçbir etkisi yok, çünkü bu özel çatışmada bir rol oynamıyoruz" ifadeleriyle NATO'nun bu savaşta bir rol oynamadığını iddia ederken, ittifak içindeki üye ülkelerin tutumları konusunda farklılıkların olmasını doğal karşıladığını belirtti.

Alman basınında bu sözler Erdoğan´a neredeyse açık hiçbir eleştirinin olmaması nedeniyle üstü kapalı bir şekilde eleştirilirken, benzer bir eğilimin gelecek hafta Berlin´de de görüleceği düşünülüyor.

Erdoğan´ın 17 Kasım´da Berlin´de olması ve Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Öncesinde Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek olan Erdoğan, dönemin şansölyesi Angela Merkel´in de bulunduğu 2020 yılındaki Libya Konferansı´ndan sonra Almanya´ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan Hamas için, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demiş ve İsrail'i eleştirmişti. Erdoğan ayrıca, batılı ülkelerin İsrail'in saldırılarını uzaktan izlediğini ifade etmiş ve "Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz" diye belirtmişti.

Erdoğan, İsrail-Filistin savaşından önce İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor, iki ülke liderlerinin bu yıl bitmeden karşılıklı ziyaretleri planlanıyordu.

Yine savaş devam ederken, Türk ticari gemilerinin yoğun şekilde İsrail kıyılarında ticaretlerine devam etmesi de tartışma konusu olmuştu.