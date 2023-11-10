ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

Birleşik Devletlerin Suriye'nin güneyinde bulunan üssüne İHA'larla saldırı yapıldığı açıklandı.

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ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar yapıyor.

Kaynak: AA

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