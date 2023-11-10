Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Almanya'da Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek

Almanya Federal Hükümeti, Başbakan Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da gerçekleşmesi beklenen görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Federal Hükümeti'nden bir sözcü, Erdoğan ve Scholz'un gelecek cuma günü, 17 Kasım'da başkent Berlin'de görüşeceği bilgisini paylaştı.

ZİYARETİN 17-18 KASIM'DA OLMASI BEKLENİYORDU

Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında bilgi veren bazı Türk kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Kasım tarihlerinde bazı bakanların da eşliğinde Berlin’i ziyaret etmesinin planlandığını söylemişti.

Alman diplomatlar ise ziyaret konusunda kesin bir tarih vermekten kaçınmış, ziyaretin ayrıntılarının müzakere edildiğini belirtmişti.

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