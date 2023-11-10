ABD Başkanı Biden'dan 'Ateşkes ihtimali yok, mümkün değil' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ihtimalinin olmadığını söyledi, "Mümkün değil” dedi.

ABD Başkanı Biden'dan 'Ateşkes ihtimali yok, mümkün değil' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Illinois eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesi Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, bir gazetecinin, “Gazze’de ateşkes ihtimali nedir?” sorusuna, “Yok. Mümkün değil” şeklinde yanıt verdi. Biden, rehinelerin serbest kalması konusunda ise hala "iyimser" olduğunu belirtti.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara “ara” vereceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail’in savaştan sonra Gazze’yi işgal etme ya da yönetme planlarının olmadığını, ancak Hamas’ın yönetimine son vermek için "güvenilir bir güce" ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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