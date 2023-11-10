İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu

Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan savaşta 34. güne girildi.

Hem İsrail hem Filistin cephesinde kayıplar yaşanırken İsrail Ordusu, kara ve hava operasyonlarıyla sivil hedefleri vurmaya devam ediyor.

Sivil noktaları bombalayan İsrail, okul, kilise, hastane ve mülteci kamplarına yaptığı saldırılarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Daha önce Şifa Hastanesi'ni vuran İsrail, aynı noktayı tekrardan hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, geçtiğimiz dakikalarda Gazze'deki Şifa Hastanesi’ni bombaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem