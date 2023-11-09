Gazze'de 4 saatlik ateşkes: İsrail operasyonları azaltacak

Beyaz Saray, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde günlük 4 saat ateşkes uygulayarak operasyonlarına ara vereceğini duyurdu.

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Gazze'de 4 saatlik ateşkes: İsrail operasyonları azaltacak

Aksa Tufanı operasyonu sonrası büyüyen savaşta 33. gün geride kaldı.

Hem Filistin hem İsrail tarafında can kayıpları artıyor.

Bununla birlikte sivil kara ve havadan Gazze Şeridi'ni topa tutan İsrail, sivil hedefleri bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde operasyonlarına ara vereceği duyuruldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail kuvetlerinin bugünden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyinde günlük 4 saat ateşkes uygulayarak operasyonlarına ara vereceğini açıkladı.

Kirby'in açıklamaları şöyle:

"İsrail, Gazze’deki kara saldırılarına günde 4 saat ara vermeyi kabul etti.4 saatlik ateşkesin ne zaman olacağı her gün 3 saat önceden bildirilecek. Bu süre içerisinde ilgili bölgelerde saldırı olmayacak, Gazze'nin güneyine giden mevcut koridorun yanı sıra bir de sahilden koridor açılacak. Gazze'de tam ateşkesi desteklemiyoruz."

'TOPYEKÜN ATEŞKES YOK'

ABD Başkanı Joe Biden, geçici ateşkes hakkında, "Gazze'de topyekün ateşkes ihtimali yok" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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