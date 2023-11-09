İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti

Hamas'ın öncülüğünde başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrası büyüyen savaşta 33. gün

Sivil hedefleri hem karadan hem havadan vuran İsrail büyük kayıplara yol açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu.

Hayatını kaybedenlerden 4 bin 412'sinin çocuk, 2 bin 918'inin kadın olduğu belirtildi.

Kaynak: AA