Almanya'da yaşayan Türk, bahçesine düşen taş sayesinde zengin oldu

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan Mahmut Şahin'in (47), yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına (meteor) yaklaşık 400 bin euro değer biçildi.

Almanya'da yaşayan Türk, bahçesine düşen taş sayesinde zengin oldu

Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü.

Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin euroya varan teklifler sunmaya başladı.

Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin euro değer biçti.

Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.

Almanya'da yaşayan Türk, bahçesine düşen taş sayesinde zengin oldu - Resim : 1

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